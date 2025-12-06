У Єврокомісії прокоментували Нацстратегію США: "Рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС"

Європейська комісія в контексті оприлюднення оновленої Стратегії національної безпеки США сказала, що цінує трансатлантичні відносини, але виступає за провідну роль ЄС в ухваленні рішень щодо себе.

Про це речник ЄС повідомив кореспондентці "Європейської правди".

Речник з огляду на публікацію Стратегії нацбезпеки США відзначив "пріоритетне значення припиненню війни Росії проти України", а також важливу увагу до подій у Західній півкулі, "що є ключовим для безпеки самих США".

"Ми повністю погоджуємося з тим, що "Європа залишається стратегічно і культурно важливою для Сполучених Штатів" і що "трансатлантична торгівля залишається одним із стовпів світової економіки та американського процвітання", – сказав речник.

Він додав, що ЄС в останні роки посилює зусилля, аби зменшити залежність від Сполучених Штатів у питаннях оборони.

"Ми продовжуватимемо конструктивну співпрацю, забезпечуючи конкурентоспроможність Європи. Трансатлантичне партнерство є унікальним, і, як завжди, союзники разом сильніші", – сказав речник ЄС.

"Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу, включно з рішеннями, що стосуються нашої регуляторної автономії, захисту свободи слова та міжнародного порядку, заснованого на правилах", – додав він.

У четвер було опубліковано нову Стратегію національної безпеки США – ключовий документ, що визначає пріоритети зовнішньої політики та безпеки Сполучених Штатів.

У документі підкреслено, що політика щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з Росією.