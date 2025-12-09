У Литві через місяць вирішать, чи продовжувати надзвичайний стан через метеокулі

Уряд Литви через місяць ухвалюватиме рішення, чи продовжувати режим надзвичайної ситуації по всій країні через кризу навколо метеозондів з контрабандою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович, якого цитує Delfi.

За його словами, подальші рішення щодо надзвичайної ситуації будуть залежати від того, наскільки успішно буде контролюватися і запобігатися контрабанда.

"Сьогодні ми не визначили закінчення надзвичайної ситуації, але я думаю, що через місяць ми повернемося до перегляду, (вирішимо), чи потрібно це, чи ні, чи потрібно продовжувати надзвичайну ситуацію… Це залежатиме від результатів всієї операції – не тільки щодо того, де ми залучимо військових… але й інших дій, сукупність яких, я вважаю, повинна вплинути на цю ситуацію", – зазначив Кондратович.

При цьому очільник МВС відкинув вимогу опозиції оголосити надзвичайний стан у країні.

"Ми вважаємо, що надзвичайної ситуації достатньо. Надзвичайний стан – це набагато суворіший (режим)… у разі, якщо є загроза конституційному ладу або громадському порядку. Сьогодні ми цього не бачимо", – сказав він.

У зв'язку з безперервним потоком метеозондів з контрабандою з Білорусі литовський уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.