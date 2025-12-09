В Литве через месяц решат, продлевать ли чрезвычайное положение из-за метеозондов

Правительство Литвы через месяц будет принимать решение, продолжать ли режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за кризиса вокруг метеозондов с контрабандой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович, которого цитирует Delfi.

По его словам, дальнейшие решения по чрезвычайной ситуации будут зависеть от того, насколько успешно будет контролироваться и предотвращаться контрабанда.

"Сегодня мы не определили окончание чрезвычайной ситуации, но я думаю, что через месяц мы вернемся к пересмотру, (решим), нужно ли это или нет, нужно ли продолжать чрезвычайную ситуацию... Это будет зависеть от результатов всей операции – не только относительно того, где мы привлечем военных...но и других действий, совокупность которых, я считаю, должна повлиять на эту ситуацию", – отметил Кондратович.

При этом глава МВД отверг требование оппозиции объявить чрезвычайное положение в стране.

"Мы считаем, что чрезвычайной ситуации достаточно. Чрезвычайное положение – это гораздо более строгий (режим)... в случае, если есть угроза конституционному строю или общественному порядку. Сегодня мы этого не видим", – сказал он.

В связи с непрекращающимся потоком метеозондов с контрабандой из Беларуси литовское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

В начале декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.