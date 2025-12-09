Конституційний суд Чехії відхилив скаргу російської компанії щодо санкцій 

Конституційний суд Чехії відхилив скаргу російської компанії з управління іноземними активами щодо її включення у санкційний список.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське видання České noviny з посиланням на рішення суду.

Конституційні судді визнали скаргу необґрунтованою. Вона була спрямована проти рішень Верховного адміністративного суду та Міського суду в Празі, а також проти постанов уряду Чехії від листопада 2023 року та січня 2024 року щодо внесення компанії до санкційного списку.

"Позивач значною мірою повторює аргументи, з якими він не досяг успіху в попередньому провадженні. Суди вирішили ці заперечення конституційно відповідним чином", – йдеться у доповіді судді.

Попередній уряд Чехії вирішив включити компанію до санкційного списку через підозри, що компанія матеріально та фінансово підтримує російський уряд і працює в секторах, які забезпечують їй значні доходи. Обмеження передбачали блокування рахунків та заморожування близько 70 об'єктів нерухомості, які не підлягають продажу.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.

А у листопаді ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ.