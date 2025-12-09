Конституционный суд Чехии отклонил жалобу российской компании на санкции

Конституционный суд Чехии отклонил жалобу российской компании по управлению иностранными активами относительно ее включения в санкционный список.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское издание České noviny со ссылкой на решение суда.

Конституционные судьи признали жалобу необоснованной. Она была направлена против решений Верховного административного суда и Городского суда в Праге, а также против постановлений правительства Чехии от ноября 2023 года и января 2024 года о внесении компании в санкционный список.

"Истец в значительной степени повторяет аргументы, с которыми он не достиг успеха в предыдущем производстве. Суды решили эти возражения конституционно соответствующим образом", – говорится в докладе судьи.

Предыдущее правительство Чехии решило включить компанию в санкционный список из-за подозрений, что компания материально и финансово поддерживает российское правительство и работает в секторах, которые обеспечивают ей значительные доходы. Ограничения предусматривали блокирование счетов и замораживание около 70 объектов недвижимости, которые не подлежат продаже.

Напомним, 30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Праги.

А в ноябре ЕС принял решение больше не выдавать мультивизы гражданам РФ.