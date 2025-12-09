Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори

Президент США Дональд Трамп вважає, що "настав час" для того, щоб Україна провела президентські вибори.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи настав час Україні провести вибори, Трамп відповів ствердно, зазначивши, що "минуло багато часу" з моменту попередніх виборів президента.

"Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би", – заявив Трамп.

За словами американського президента, зараз ситуація "доходить до того, що це вже не демократія".

Нагадаємо, у лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.