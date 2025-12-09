Трамп считает, что Украина должна провести президентские выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что "пришло время" для того, чтобы Украина провела президентские выборы.

Об этом американский президент сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, пришло ли время Украине провести выборы, Трамп ответил утвердительно, отметив, что "прошло много времени" с момента предыдущих выборов президента.

"Да, я думаю, что пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, что украинский народ... должен иметь этот выбор. И, возможно, Зеленский выиграл бы", – заявил Трамп.

По словам американского президента, сейчас ситуация "доходит до того, что это уже не демократия".

Напомним, в феврале Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

В ответ на эти утверждения украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.