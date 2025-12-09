Французькі ультраправі хочуть знову легалізувати борделі

Ультраправа партія Франції "Національне обʼєднання" анонсувала подання законопроєкту, який легалізує діяльність борделів під керівництвом секс-працівниць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Борделі були заборонені у Франції у 1946 році. Робота секс-працівниць у країні не карається, але, згідно із законом 2016 року, їхніх клієнтів можуть оштрафувати на 1500 євро.

Депутат "Національного обʼєднання" Жан-Філіп Тангі сказав, що його партія незабаром подасть законопроєкт, який дозволить борделям знову відкритися як кооперативи.

"Повії будуть імператрицями у своєму королівстві", – сказав Тангі, додавши, що законопроєкт підтримує де-факто лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен.

Нагадаємо, в Бельгії з грудня 2024 року набув чинності закон про соціальні гарантії для працівників секс-індустрії, який передбачає офіційне працевлаштування, а також право на відпустку по догляду за дитиною та пенсію.

Деякі країни Європейського Союзу, як-то Німеччина та Нідерланди, легалізували секс-роботу, але жодна з них не запровадила настільки всеосяжного захисту прав секс-працівників, як Бельгія.