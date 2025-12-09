Французские ультраправые хотят снова легализовать бордели

Ультраправая партия Франции "Национальное объединение" анонсировала представление законопроекта, который легализует деятельность борделей под руководством секс-работниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бордели были запрещены во Франции в 1946 году. Деятельность секс-работниц в стране не наказывается, но, согласно закону 2016 года, их клиентов могут оштрафовать на 1500 евро.

Депутат "Национального объединения" Жан-Филипп Танги сказал, что его партия вскоре подаст законопроект, который позволит борделям снова открыться как кооперативы.

"Проститутки будут императрицами в своем королевстве", – сказал Танги, добавив, что законопроект поддерживает де-факто лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

Напомним, в Бельгии с декабря 2024 года вступил в силу закон о социальных гарантиях для работников секс-индустрии, который предусматривает официальное трудоустройство, а также право на отпуск по уходу за ребенком и пенсию.

Некоторые страны Европейского Союза, такие как Германия и Нидерланды, легализовали секс-работу, но ни одна из них не ввела столь всеобъемлющей защиты прав секс-работников, как Бельгия.