Молдова знову запросила аварійну електроенергію

Молдовський оператор енергомережі Moldelectrica напередодні був змушений терміново закуповувати електроенергію через її дефіцит.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

За словами Жунгієту, термінові закупівлі електроенергії були здійснені у понеділок удень і ввечері. Вони відбуваються окремо від централізованих закупівель "і коштують значно дорожче", додав він.

"Запит на аварійну допомогу був викликаний дисбалансом в електроенергетичній системі внаслідок обмеженої пропускної здатності з Румунією, а також відхилень фактичного споживання і генерації від прогнозованих значень на ринку електроенергії", – написав міністр.

6 грудня пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині внаслідок російських ударів призвели до труднощів також у Молдові. Окрім звернення за допомогою до Румунії, у Молдові попросили споживачів ощадливо користуватись електроенергією, особливо у пікові години.

При цьому в уряді Молдови запевнили, що відключення електроенергії не загрожують мешканцям країни.

Напередодні Moldelectrica оголосила, що енергосистема країни повернулася до нормальної роботи.