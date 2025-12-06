Молдова просить Румунію про термінову допомогу з електроенергією після атаки РФ

Оператор молдовської енергомережі Moldelectrica у суботу повідомив про аварійну ситуацію, спричинену російськими ударами по енергоінфраструктурі України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні компанії.

За даними Moldelectrica, внаслідок атак на енергетичну систему України в регіоні "був відключений важливий енергетичний блок", а лінії інтерконекторів перебувають на піку завантаженості.

"Moldelectrica звернулася по аварійну допомогу до Румунії як запобіжний захід на наступні кілька годин. Це забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та попередить можливі перевантаження", – йдеться в повідомленні.

У Moldelectrica також закликали співгромадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб зменшити ризик перевантаження та можливих відключень.

У ніч проти суботи російські війська завдали масштабного ракетного та дронового удару по декількох українських містах. Вибухли лунали зокрема в Полтаві, Луцьку, Одесі, Запоріжжі та Білій Церкві.

Польща у цьому звʼязку піднімала винищувачі.

У Люблінському воєводстві Польщі на тлі російських ударів по Україні помилково увімкнули сирени тривоги.