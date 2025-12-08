Енергетика Молдови повернулася до нормального стану після ударів РФ по Україні

У Молдові державне підприємство Moldelectrica оголосило в понеділок, 8 грудня, що енергосистема країни повернулася до нормальної роботи після того, як у суботу запросила у Румунії "аварійну допомогу" через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться в заяві Moldelectrica, повідомляє "Європейська правда".

Національний оператор електропередачі Молдови зазначив, що постачання електроенергії до країни здійснюється відповідно до прогнозів постачальників, при цьому повністю забезпечується необхідний обсяг для внутрішнього споживання.

Водночас Moldelectrica закликала громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу та забезпечити ефективне функціонування енергетичної інфраструктури.

6 грудня пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині внаслідок російських ударів призвели до труднощів також у Молдові. Окрім звернення за допомогою до Румунії, у Молдові попросили споживачів ощадливо користуватись електроенергією, особливо у пікові години.

При цьому в уряді Молдови запевнили, що відключення електроенергії не загрожують мешканцям країни.