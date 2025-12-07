Молдові не загрожують відключення через проблеми української енергетики після ударів РФ
В уряді Молдови запевнили, що мешканцям країни не загрожують відключення електроенергії через проблеми в українській енергосистемі внаслідок останніх російських ударів – принаймні найближчим часом.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Дорін Джунгієту.
Міністр зазначив, що після 6 грудня (коли південь України був частково знеструмлений внаслідок ударів РФ, а Молдові довелося екстрено запросити постачання електроенергії з Румунії) молдовським споживачам не загрожують відключення електроенергії.
Жунгієту назвав ситуацію в країні "більш-менш стабільною".
"Зараз заходи, вжиті Moldelectrica і Transelectrica, забезпечують безперебійне енергопостачання. Команда Moldelectrica постійно контролює ситуацію. У найближчі години відключень не очікується", – сказав посадовець.
Водночас він визнав, що Молдві варто прискорити реалізацію проєктів, що об’єднують її енергосистему з європейською, щоб бути менш вразливими у таких ситуаціях.
6 грудня пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині внаслідок російських ударів призвели до труднощів також у Молдові. Окрім звернення за допомогою до Румунії, у Молдові попросили споживачів ощадливо користуватись електроенергією, особливо у пікові години.
Нагадаємо, в останні тижні під час атак РФ проти України у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.
Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом туди російського посла.