Молдова снова запросила аварийную электроэнергию

Молдовский оператор энергосети Moldelectrica накануне был вынужден срочно закупать электроэнергию из-за ее дефицита.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

По словам Жунгиету, срочные закупки электроэнергии были осуществлены в понедельник днем и вечером. Они происходят отдельно от централизованных закупок "и стоят значительно дороже", добавил он.

"Запрос на аварийную помощь был вызван дисбалансом в электроэнергетической системе вследствие ограниченной пропускной способности с Румынией, а также отклонений фактического потребления и генерации от прогнозируемых значений на рынке электроэнергии", – написал министр.

6 декабря повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области в результате российских ударов привели к трудностям также в Молдове. Кроме обращения за помощью к Румынии, в Молдове попросили потребителей экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы.

При этом в правительстве Молдовы заверили, что отключения электроэнергии не угрожают жителям страны.

Накануне Moldelectrica объявила, что энергосистема страны вернулась к нормальной работе.