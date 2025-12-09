В Словакии ослабили защиту обличителей, несмотря на беспокойство ЕС

Словацкий парламент во вторник принял в ускоренном порядке реформу управления по вопросам защиты прав обличителей, несмотря на критику со стороны оппозиции и беспокойство ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Принятый парламентом Словакии закон предусматривает ликвидацию Управления защиты обличителей (ÚOO), его замену новой институцией и предоставление правительству полномочий назначать новое руководство. Реформа также позволяет пересмотреть меры защиты, предоставляемые обличителям.

На фоне критики из законопроекта изъяли положение, которое ограничивало бы защиту обличителей случаями, непосредственно связанными с работодателем информатора.

Однако утвержденная версия все еще позволяет работодателю требовать пересмотра защиты информатора, что, по мнению оппозиционных партий, нарушает правила ЕС и ослабляет механизмы борьбы с коррупцией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его союзники критиковали Управление защиты обличителей, утверждая, что оно злоупотребляло своими полномочиями, чтобы атаковать их.

Критики из словацкой оппозиции раскритиковали поспешное принятие закона, на рассмотрение которого отвели всего три недели.

Европейская комиссия в комментарии Bloomberg сказала, что обсудит вопрос со словацким правительством, поскольку "некоторые элементы законопроекта вызывают беспокойство с точки зрения законодательства ЕС".

Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее сказал, что наложит вето на закон, что может осложнить его окончательное принятие.

В ноябре стало известно, что Европейская комиссия решила начать процедуру о нарушении в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок в Конституцию.

