Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що після дипломатичних взаємодій останніх тижнів потенційна угода для припинення російсько-української війни "ближче, ніж будь-коли за останні роки" – проте це не означає, що її вдасться досягти у найближчому майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час панельної дискусії спільно з колишнім генсеком НАТО, нині міністром в уряді Норвегії Єнсом Столтенбергом.

"Думаю, ми ближче до мирної угоди, ніж у будь-коли з того часу, коли почалась війна – у тому числі під час переговорів у Туреччині за кілька тижнів потому. Але чи можу я стверджувати, що ми досягнемо миру в найближчому майбутньому? Ні. Але я можу сказати, що ми досить близько", – зазначив президент Фінляндії.

Він зазначив, що початкова версія "мирного плану" команди Трампа з 28 пунктів була категорично неприйнятною.

"Але зараз ми підходимо до точки, коли вона може стати прийнятною… Я досить позитивно оцінюю те, де ми є зараз – але треба бути обережними на цих фінальних етапах. Адже всі ми знаємо, що Росія з 1991 року хотіла "розмову про нову безпекову архітектуру у Європі", і ми знаємо, що б це означало", – зазначив Стубб.

Він нагадав, що європейські держави від початку наголошували, що усе, що стосується європейської безпеки чи НАТО, має обговорюватися з союзниками, як і те, що стосується ЄС і членства України – з членами Євросоюзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок.

За його словами, документ щодо участі країн "коаліції рішучих" у гарантіях безпеки для України фактично готовий.