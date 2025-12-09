Президент Финляндии: РФ и Украина – ближе к соглашению, чем когда-либо за эти годы

Президент Финляндии считает, что РФ и Украина – ближе к соглашению, чем когда-либо за эти годы

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что после дипломатических взаимодействий последних недель потенциальное соглашение для прекращения российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы" – однако это не означает, что его удастся достичь в ближайшем будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время панельной дискуссии совместно с бывшим генсеком НАТО, ныне министром в правительстве Норвегии Йенсом Столтенбергом.

"Думаю, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо с тех пор, как началась война – в том числе во время переговоров в Турции несколько недель спустя. Но могу ли я утверждать, что мы достигнем мира в ближайшем будущем? Нет. Но я могу сказать, что мы достаточно близко", – отметил президент Финляндии.

Он отметил, что первоначальная версия "мирного плана" команды Трампа из 28 пунктов была категорически неприемлемой.

"Но сейчас мы подходим к точке, когда она может стать приемлемой... Я достаточно позитивно оцениваю то, где мы находимся сейчас – но надо быть осторожными на этих финальных этапах. Ведь все мы знаем, что Россия с 1991 года хотела "разговора о новой архитектуре безопасности в Европе", и мы знаем, что бы это означало", – отметил Стубб.

Он напомнил, что европейские государства изначально подчеркивали, что все, что касается европейской безопасности или НАТО, должно обсуждаться с союзниками, как и то, что касается ЕС и членства Украины – с членами Евросоюза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.

По его словам, документ об участии стран "коалиции решительных" в гарантиях безопасности для Украины фактически готов.