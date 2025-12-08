Зеленський анонсував нову зустріч "коаліції рішучих" цього тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч країн "коаліції рішучих" цього тижня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час онлайн-брифінгу для ЗМІ після зустрічей у Лондоні 8 грудня.

Президент повідомив, що цього тижня очікується засідання "коаліції рішучих" у широкому складі.

"Вона ("коаліція рішучих" – Ред.) сформована, у нас є 30 країн. Сьогодні з ними говорили, частково буду говорити завтра з Італією, з Канадою. І також на цьому тижні буде у нас "коаліція охочих". Не буду поки що спойлерити, в який день, але буде велике зібрання", – сказав Зеленський.

За його словами, проєкт участі європейських країн у гарантіях безпеки для України майже фіналізували.

"В принципі, у нас документ вже готовий. Зараз нам треба погодити це з американською стороною, як в цілому в інфраструктурі гарантій безпеки України, де там місце коаліції охочих…. Головне, що в принципі документ, мапа і інфраструктура щодо коаліції вже є", – зазначив президент України.

Також він сказав, що Україні вкрай важливо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів, а не лише далі мати доступ до американської зброї.

Крім того, Зеленський розповів, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок.

Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час якої також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

З Лондона президент України вирушив до Брюсселя, де сьогодні ж має зустрітися з генсеком НАТО і керівництвом ЄС.