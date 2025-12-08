Зеленський: Україна і Європа фіналізують своє бачення "мирного плану" у вівторок

Президент Володимир Зеленський сказав, що радники з національної безпеки України та європейських держав продовжать роботу над останньою версією "мирного плану" та завершать її орієнтовно у вівторок.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Зеленський знову підтвердив, що початкова "мирна пропозиція" США зазнала змін і була скорочена з 28 до 20 пунктів, і щодо кількох питань – територій, повоєнної відбудови та гарантій безпеки – остаточного рішення немає.

"Сьогодні ми добре поговорили в Лондоні, були лідери, ми залишили NSA (радників з національної безпеки. – Ред.). Це також говорить, що є прогрес від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, який сьогодні проговорювали вже з європейцями, є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного завершення війни", – додав глава держави.

Він уточнив, що радники з нацбезпеки від України та європейських країн у Лондоні "будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз (секретар РНБО. – Ред.) Умєров".

"Я думаю, завтра буде план готовий, ввечері – десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки", – додав Зеленський.

Раніше у понеділок у резиденції британського премʼєра відбулась зустріч лідерів Британії, Німеччини, України та Франції.

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин запевнив, що підтримка для України "не похитнеться".

Перед зустріччю Макрон зазначив, що Україна та Європа "мають багато карт" у мирних перемовинах.