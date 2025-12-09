Британія наклала санкції на Александра Дугіна

Велика Британія у вівторок наклала санкції проти семи російських фізичних та юридичних осіб, зокрема пропагандиста кремлівського режиму і "геополітика" Александра Дугіна.

Як пише "Європейська правда", це випливає з оновлення британського санкційного списку.

Під санкції потрапили Дугін та заснований ним "Центр геополітичних експертиз", а також пропагандистські ресурси Euromore, "Голос" і Telegram-канал "Рыбарь" із засновником Михаїлом Звінчуком.

Також Британія покарала російський "Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які проживають за кордоном".

На підсанкційних осіб поширюється замороження всіх активів у Британії та заборона на вʼїзд.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про новий раунд санкцій проти Росії – цього разу проти її військової розвідки.

У жовтні британський уряд оголосив про обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв.