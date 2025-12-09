Британия наложила санкции на Александра Дугина

Великобритания во вторник наложила санкции против семи российских физических и юридических лиц, в том числе пропагандиста кремлевского режима и "геополитика" Александра Дугина.

Как пишет "Европейская правда", это следует из обновления британского санкционного списка.

Под санкции попали Дугин и основанный им "Центр геополитических экспертиз", а также пропагандистские ресурсы Euromore, "Голос" и Telegram-канал "Рыбарь" с основателем Михаилом Звинчуком.

Также Британия наказала российский "Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом".

На подсанкционных лиц распространяется заморозка всех активов в Британии и запрет на въезд.

На прошлой неделе Великобритания объявила о новом раунде санкций против России – на этот раз против ее военной разведки.

В октябре британское правительство объявило об ограничительных мерах в отношении российских энергоносителей.