Британія ввела санкції проти військової розвідки РФ після розслідування щодо "Новічка"

Велика Британія оголосила про новий раунд санкцій проти Росії – цього разу проти її військової розвідки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду країни, пише "Європейська правда".

У Британії заявили, що санкції пов’язані з остаточним звітом розслідування щодо смерті британки Доун Стерджес.

Санкції Британії стосуються 11 осіб, які "стоять за ворожими діями, спонсорованими російською державою", включно із тими, хто працює на російську військову розвідку.

Відтепер російська військова розвідка повністю підпадає під санкції Великої Британії.

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Британії, щоб він відповів "за триваючу кампанію ворожих дій" Росії проти Британії.

Йдеться про розслідування щодо спроби вбивства колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля у Солсбері в березні 2018 року. За даними розслідування, вона була санкціонована Путіним.

До такого висновку дійшла комісія з розслідування, фінальний 174-сторінковий звіт якої представив голова, лорд Гьюз.

Скрипаль був членом російської військової розвідки, перш ніж приїхати до Британії у 2010 році в рамках обміну полоненими після засудження за шпигунство на користь Британії.

У документі йдеться, що російські агенти, відомі під псевдонімами Александр Петров і Руслан Боширов, привезли до Британії флакон парфумів, у якому знаходився військовий нервово-паралітичний агент "Новічок".

Саме його було використано для нанесення отрути на ручку вхідних дверей будинку Сергія Скрипаля 4 березня 2018 року. Третій агент, відомий як Сергєй Фєдотов, також брав участь в операції.

Внаслідок цього Сергєй Скрипаль та його дочка Юлія перебували в критичному стані, як і поліцейський Нік Бейлі, який оглядав їхній будинок. Усі троє вижили.

Проте, 44-річна Дон Стерджес стала випадковою жертвою цієї операції.

Як йдеться у розслідуванні, 30 червня 2018 року вона несвідомо нанесла на себе "Новічок" з флакона, який її партнер, 52-річний Чарлі Роулі, знайшов і сприйняв за парфуми. Через тиждень жінка померла.

Комісія встановила, що пляшка з-під парфумів, знайдена Роулі, "ймовірно" була тим самим контейнером, який російські агенти використали під час атаки та необачно викинули.

Лорд Гьюз наголосив на "чіткому причинно-наслідковому зв’язку" між діями російською військовою розвідкою та смертю матері трьох дітей.

Попри те, що Дон Стерджес отримала "абсолютно належну" медичну допомогу, її стан від початку був "невиліковним".

Щодо державного захисту Скрипаля, лорд Гьюз зазначив, що деякі аспекти його супроводу могли бути кращими, однак на момент інциденту не було підстав вважати ризик убивства значним.

"Отруєння в Солсбері шокували націю, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневагу Кремля до життів невинних людей. Безглузда смерть Дон була трагедією і назавжди залишиться нагадуванням про безрозсудну агресію Росії", – заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Він наголосив, що його країна завжди буде протистояти режиму Путіна і "називати його вбивчу машину тим, чим вона є насправді".

"Сьогоднішні санкції є останнім кроком у нашій непохитній обороні європейської безпеки, оскільки ми продовжуємо тиснути на фінанси Росії та зміцнювати позиції України за столом переговорів", – додав прем’єр Британії.

Нагадаємо, 16 листопада віденська прокуратура (StA) оголосила, що має намір притягнути до суду колишнього топдипломата Йоганнеса Петерліка.

Справа стосується розголошення надсекретних документів, пов'язаних з Росією: восени 2018 року Петерлік нібито запросив у Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) документи, що стосуються отруєння в англійському Солсбері.

Пізніше він начебто показав їх колишньому співробітнику розвідки Егісто Отту. Отт згодом був звинувачений у шпигунстві на користь Росії.