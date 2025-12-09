Укр Рус Eng

Польща отримала "зелене світло" від Єврокомісії для будівництва АЕС

Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 18:08 — Марія Ємець

Польща отримала погодження Єврокомісії для надання державної підтримки компанії, що буде будувати нову атомну електростанцію – що уможливлює запуск проєкту. 

9 грудня Єврокомісія визнала плани Польщі надати 60 млрд злотих держдопомоги на будівництво нової АЕС такими, що відповідають правилам Євросоюзу. 

"Є згода Європи, і кошти також є. Перші чотири мільярди будуть доступні вже цього місяця… Будівництво може розпочинатися вже у грудні", – оголосив прем’єр Дональд Туск. 

У вересні 2024 року Польща повідомила ЄК про намір надати державній компанії Polskie Elektrownie Jądrowe фінансову підтримку для будівництва нової АЕС біля сіл Луб’ятово і Копаліно на півночі країни, у Поморському воєводстві. Проєкт передбачає спорудження трьох ядерних реакторів з потужністю 1250 МВт кожен і загальною потужністю генерації до 3750 МВт. Запуск планується на другу половину 2030-х років. 

Польща позиціонує цей проєкт як один з ключових для зменшення частки викопних енергоресурсів у виробництві електроенергії. 

