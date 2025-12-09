Польша получила "зеленый свет" от Еврокомиссии на строительство АЭС

Польша получила согласие Еврокомиссии на предоставление государственной поддержки компании, которая будет строить новую атомную электростанцию, что делает возможным запуск проекта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии и RMF24.

9 декабря Еврокомиссия признала планы Польши предоставить 60 млрд злотых государственной помощи на строительство новой АЭС соответствующими правилам Евросоюза.

"Есть согласие Европы, и средства также есть. Первые четыре миллиарда будут доступны уже в этом месяце... Строительство может начаться уже в декабре", – объявил премьер Дональд Туск.

В сентябре 2024 года Польша сообщила ЕК о намерении предоставить государственной компании Polskie Elektrownie Jądrowe финансовую поддержку для строительства новой АЭС возле сел Лубятово и Копалино на севере страны, в Поморском воеводстве. Проект предусматривает строительство трех ядерных реакторов мощностью 1250 МВт каждый и общей мощностью генерации до 3750 МВт. Запуск планируется на вторую половину 2030-х годов.

Польша позиционирует этот проект как один из ключевых для уменьшения доли ископаемых энергоресурсов в производстве электроэнергии.

