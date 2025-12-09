Президент Румунії: ми готові збивати ворожі дрони

Румунський президент Нікушор Дан наприкінці свого візиту до Парижа в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Після недавніх інцидентів, коли російські дрони проникли на територію Румунії і не були збиті літаками, що піднялися з землі, постало питання, чи може румунська сторона збивати такі літальні апарати.

На пресконференції в Парижі Дан заявив, що "наша країна готова".

Румунський президент сказав, що до початку повномасштабної війни в Україні підготовка в армії Румунії велась за класичною схемою, але після лютого 2022 року румунські військові адаптувалися до технологічних розробок.

"Зараз ми в кращому становищі, ніж місяць тому, а через три місяці будемо ще краще підготовлені, ніж зараз. Якщо у нас будуть дрони, ви побачите, що ми їх збиватимемо", – сказав Дан.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Наприкінці листопада в Міністерстві оборони Румунії підтвердили попередні дані від українських Повітряних сил про те, що російські дрони порушили румунський повітряний простір.