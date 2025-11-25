Румунія підтвердила: дрони РФ залетіли на її територію

У Міністерстві оборони Румунії підтвердили попередні дані від українських Повітряних сил про те, що російські дрони порушили румунський повітряний простір.

Про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, вранці 25 листопада румунські радари зафіксували ціль, яка рухалась у напрямку повітряного простору Румунії поблизу повіту Тулча.

У зв’язку з цим з авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за ситуацією.

За даними Міноборони, ціль перетнула національний повітряний простір у напрямку від Вилкового в Україні до району Кілія-Веке.

О 07:11 літак Eurofighter Typhoon повідомив про "радіолокаційний контакт з ціллю над територією України, за межами повітряного простору Румунії".

О 07:37 було віддано наказ підняти два літаки F16 Fighting Falcon, а о 07:48 оголосили Ro-Alert і для повіту Галац.

О 07.50 радіолокаційні системи виявили друге вторгнення в національний повітряний простір в районі повіту Галац, і літаки F-16 встановили з ним радіолокаційний контакт.

У Міноборони Румунії запевнили, що ситуація перебуває під їхнім контролем.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Повідомляли також, що в ніч з 23 на 24 листопада Росія за допомогою дронів завдавала ударів по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі південних регіонів України поблизу румунського кордону, у зв’язку з чим Румунія підняла в небо винищувачі.