Президент Румынии: мы готовы сбивать вражеские дроны

Румынский президент Никушор Дан в конце своего визита в Париж в беседе с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

После недавних инцидентов, когда российские дроны проникли на территорию Румынии и не были сбиты самолетами, поднявшимися с земли, встал вопрос, может ли румынская сторона сбивать такие летательные аппараты.

На пресс-конференции в Париже Дан заявил, что "наша страна готова".

Румынский президент сказал, что до начала полномасштабной войны в Украине подготовка в армии Румынии велась по классической схеме, но после февраля 2022 года румынские военные адаптировались к технологическим разработкам.

"Сейчас мы в лучшем положении, чем месяц назад, а через три месяца будем еще лучше подготовлены, чем сейчас. Если у нас будут дроны, вы увидите, что мы будем их сбивать", – сказал Дан.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.

В конце ноября в Министерстве обороны Румынии подтвердили предварительные данные от украинских Воздушных сил о том, что российские дроны нарушили румынское воздушное пространство.