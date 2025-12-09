Посольствам Німеччини доручили повісити портрет глави МЗС

Міністерство закордонних справ Німеччини видало розпорядження, відповідно до якого в дипломатичних представництвах за кордоном повинен висіти портрет голови відомства Йоганна Вадефуля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Відповідно до розпорядження МЗС Німеччини, портрет Вадефуля висітиме в німецьких посольствах і консульствах за кордоном поруч із портретом федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Такий підхід не є звичним для Німеччини, на відміну від багатьох інших країн ЄС.

Водночас подібна практика традиційно існує в Міністерстві оборони Німеччини: в Бундесвері прийнято, що в усіх підрозділах висить портрет відповідного міністра оборони.

За даними ЗМІ, в деяких посольствах розпорядження повісити портрет Вадефуля викликало роздратування. У самому ж Міністерстві вважають, що це допоможе налагодити кращий зв'язок між закордонними представництвами та центральним офісом МЗС у Берліні.

Як повідомлялось, менш ніж через пів року після вступу на посаду міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розпочав реорганізацію міністерства, аби воно більше фокусувалось на безпекових та економічних питаннях.

ЗМІ писали, що в Німеччині почали обговорювати можливу заміну міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля після його невдалих висловлювань.