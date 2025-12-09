Посольствам Германии поручили повесить портрет главы МИД

Министерство иностранных дел Германии издало распоряжение, согласно которому в дипломатических представительствах за рубежом должен висеть портрет главы ведомства Йоганна Вадефуля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно распоряжению МИД Германии, портрет Вадефуля будет висеть в немецких посольствах и консульствах за рубежом рядом с портретом федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Такой подход не является привычным для Германии, в отличие от многих других стран ЕС.

В то же время подобная практика традиционно существует в Министерстве обороны Германии: в Бундесвере принято, что во всех подразделениях висит портрет соответствующего министра обороны.

По данным СМИ, в некоторых посольствах распоряжение повесить портрет Вадефуля вызвало раздражение. В самом же министерстве считают, что это поможет наладить лучшую связь между зарубежными представительствами и центральным офисом МИД в Берлине.

Как сообщалось, менее чем через полгода после вступления в должность министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль начал реорганизацию министерства, чтобы оно больше фокусировалось на вопросах безопасности и экономики.

СМИ писали, что в Германии начали обсуждать возможную замену министра иностранных дел Йоганна Вадефуля после его неудачных высказываний.