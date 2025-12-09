Грецькі фермери продовжують блокувати траси через затримку субсидій

Грецькі фермери у вівторок продовжили акції протесту по всій країні у зв’язку із затримкою виплат сільськогосподарських субсидій.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

9 грудня грецькі фермери зі своєю технікою влаштували десятки блокад на ключових дорогах країни, а також прикордонних пунктах пропуску, продовжуючи вимагати виплати затриманих сільськогосподарських субсидій або альтернативних кроків назустріч від держави.

Серед іншого, протестувальники заблокували рух на кількох виїздах уздовж трас, що сполучають Афіни з Салоніками та західний порт Ігумениця зі східною частиною країни біля кордону з Туреччиною.

На півночі Греції фермери час від часу перекривали рух черед КПП з Болгарією і Туреччиною. Крім того, вони погрожують влаштувати блокади в порту й аеропорту Салонік. Минулого тижня це вже намагались зробити, тоді поліція застосувала сльозогінний газ.

На Криті під час протестів у понеділок група фермерів проривалась на злітну смугу аеропорту, сталися сутички з поліцією. Через ці події скасували три рейси та затримали ще декілька.

Затримка виплат пов’язана з аудитом через розслідування корупційного скандалу – як підозрюють, деякі фермери у змові з державними посадовцями підробили документи про власність на землю, щоб податися на виплати.

Ці події наклалися на скрутну ситуацію у тваринництві через віспу овець – на постраждалих фермах довелось знищити сотні тисяч овець та кіз.

В уряді Кіріакоса Міцотакіса заявили, що готові до дискусії, та просять фермерів припинити блокади.

Тим часом у Чехії сотні студентів протестують проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".