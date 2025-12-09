Греческие фермеры продолжают блокировать трассы из-за задержки субсидий

Греческие фермеры во вторник продолжили акции протеста по всей стране в связи с задержкой выплат сельскохозяйственных субсидий.

Об этом сообщает Reuters , пишет "Европейская правда".

9 декабря греческие фермеры со своей техникой устроили десятки блокад на ключевых дорогах страны, а также пограничных пунктах пропуска, продолжая требовать выплаты задержанных сельскохозяйственных субсидий или альтернативных шагов навстречу от государства.

Среди прочего, протестующие заблокировали движение на нескольких выездах вдоль трасс, соединяющих Афины с Салониками и западный порт Игуменица с восточной частью страны у границы с Турцией.

На севере Греции фермеры время от времени перекрывали движение через КПП с Болгарией и Турцией. Кроме того, они угрожают устроить блокады в порту и аэропорту Салоник. На прошлой неделе это уже пытались сделать, тогда полиция применила слезоточивый газ .

На Крите во время протестов в понедельник группа фермеров прорывалась на взлетную полосу аэропорта, произошли столкновения с полицией. Из-за этих событий отменили три рейса и задержали еще несколько.

Задержка выплат связана с аудитом из-за расследования коррупционного скандала – как подозревают, некоторые фермеры в сговоре с государственными чиновниками подделали документы о собственности на землю, чтобы подать заявку на выплаты.

Эти события наложились на сложную ситуацию в животноводстве из-за оспы овец – на пострадавших фермах пришлось уничтожить сотни тысяч овец и коз.

В правительстве Кириакоса Мицотакиса заявили, что готовы к дискуссии, и просят фермеров прекратить блокады.