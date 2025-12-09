В Україні внаслідок нещасного випадку загинув британський військовий

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув уранці у вівторок внаслідок нещасного випадку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило британське Міністерство оборони.

У повідомленні йдеться, що британський військовий зазнав поранень "у результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нового озброєння українськими військами, далеко від лінії фронту".

"Родині загиблого вже повідомили про трагічний випадок, і ми сумуємо разом з нею в цей важкий час", – додали в Міноборони Британії.

Раніше в МЗС Польщі повідомили, що внаслідок російського удару по Тернополю у ніч проти 19 листопада загинула 7-річна Амелія, яка мала польське громадянство.

У Латвії нещодавно загинули двоє робітників під час робіт зі зміцнення кордону з Росією.