Внаслідок удару Росії по Тернополю загинула 7-річна громадянка Польщі

У МЗС Польщі повідомили, що внаслідок російського удару по Тернополю у ніч про 19 листопада загинула 7-річна Амелія, яка мала польське громадянство.

Про це повідомив у соцмережі Х речник польського МЗС Мацей Вевьор, повідомляє "Європейська правда".

Речник зазначив, що у ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала цивільних осіб у Тернополі, і "серед жертв цього звірства – 7-річна громадянка Польщі – Амелька".

"Вона загинула вночі разом зі своєю мамою. Наша установа перебуває в постійному контакті з владою Тернопільської області", – написав Вевьор.

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка повідомила, що внаслідок російської ракетної атаки загинула учениця 2 – В класу Амелія Гжесько та її мама Оксана.

Амелія Гжесько фото з Facebook-сторінки школи

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом у четвер передав інформацію про західні компоненти в ракеті, якою Росія завдала смертельного удару по Тернополю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ на Тернопіль наголосив, що це черговий доказ того, що будь-який реалістичний мирний план має починатися з тиску на Москву.