В Украине в результате несчастного случая погиб британский военный
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник в результате несчастного случая.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило британское Министерство обороны.
В сообщении говорится, что британский военный получил ранения "в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками, вдали от линии фронта".
"Семье погибшего уже сообщили о трагическом случае, и мы скорбим вместе с ней в это трудное время", – добавили в Минобороны Великобритании.
