В Украине в результате несчастного случая погиб британский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник в результате несчастного случая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило британское Министерство обороны.

В сообщении говорится, что британский военный получил ранения "в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками, вдали от линии фронта".

"Семье погибшего уже сообщили о трагическом случае, и мы скорбим вместе с ней в это трудное время", – добавили в Минобороны Великобритании.

Ранее в МИД Польши сообщили, что в результате российского удара по Тернополю в ночь на 19 ноября погибла 7-летняя Амелия, имевшая польское гражданство.

В Латвии недавно погибли двое рабочих во время работ по укреплению границы с Россией.