В Латвії загинули двоє робітників в ході робіт зі зміцнення кордону з РФ

У Лудзенському краї в Латвії перекинувся човен з працівниками, які облаштовували понтони на кордоні з Росією.

Про це повідомляє LSM з посиланням на представників державної компанії Valsts Nekustamie īpašumi, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще 5 грудня. У човні перебували п'ятеро робітників, двоє загинули. Смерть одного з них Служба невідкладної медичної допомоги констатувала в п'ятницю, а в суботу рятувальники знайшли другого загиблого.

За інформацією, що є в розпорядженні LTV, трагічний інцидент стався на озері Пейтеля на латвійсько-російському кордоні.

"У нашому розпорядженні поки що лише попередні дані, і детальні коментарі про обставини події можуть надати служби, які проводять розслідування. Ми висловлюємо найглибші співчуття рідним загиблих", – зазначив голова правління VNI Ренар Грішкевич.

Більш детальні коментарі VNI обіцяють надати після офіційного уточнення інформації. Державна поліція розпочала кримінальний процес.

При цьому в Латвії запевняють, що нещасний випадок не вплине на хід реалізації проєкту, і роботи з будівництва кордону продовжаться за планом.

Завершити будівництво паркану на латвійсько-російському кордоні планується до кінця цього року.

Восени у Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону.

Наприкінці літа усі країни Балтії та Польща повідомляли про значне збільшення кількості нелегальних мігрантів, що намагаються перетнути їхні кордони з території Білорусі.