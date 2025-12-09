У Греції військову підготовку переорієнтують на управління дронами

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас у вівторок сказав, що новобранці армії будуть навчатися насамперед керувати дронами, а традиційну зброю використовуватимуть переважно для самооборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

На запитання, що змінюється в грецьких збройних силах, Дендіас відповів: "Відповідь можна висловити одним словом: все. І все має змінитися, якщо ми хочемо мати можливість вижити в цьому новому середовищі".

Він описав фундаментальну зміну в ролі сучасного солдата.

"Епоха, коли солдати вишиковувалися один біля одного і починали стріляти, як це показують у фільмах, – це те, про що ми повинні забути. Новий солдат сидить перед екраном, керуючи одним або декількома FPV або іншими дронами. Це сучасні засоби ведення бойових дій. Зброя призначена для самозахисту", – додав міністр.

Він додав, що навчання з використанням дронів, а також систем протидії дронам, стане основною частиною нової системи підготовки військовослужбовців у Греції.

У квітні Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.

Тоді ж грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що до 2036 року країна витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.