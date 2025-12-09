В Греции военную подготовку переориентируют на управление дронами

Греческий министр обороны Никос Дендиас во вторник заявил, что новобранцы армии будут учиться в первую очередь управлять дронами, а традиционное оружие будут использовать преимущественно для самообороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На вопрос, что меняется в греческих вооруженных силах, Дендиас ответил: "Ответ можно выразить одним словом: все. И все должно измениться, если мы хотим иметь возможность выжить в этой новой среде".

Он описал фундаментальное изменение в роли современного солдата.

"Эпоха, когда солдаты выстраивались друг за другом и начинали стрелять, как это показывают в фильмах, – это то, о чем мы должны забыть. Новый солдат сидит перед экраном, управляя одним или несколькими FPV или другими дронами. Это современные средства ведения боевых действий. Оружие предназначено для самозащиты", – добавил министр.

Он добавил, что обучение с использованием дронов, а также систем противодействия дронам, станет основной частью новой системы подготовки военнослужащих в Греции.

В апреле Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 000 активных резервистов к 2030 году.

Тогда же греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что к 2036 году страна потратит около 25 миллиардов евро на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.