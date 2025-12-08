Зеленський: американська зброя для України через PURL не замінить гарантій безпеки США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україні вкрай важливо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів, а не лише далі мати доступ до американської зброї.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час онлайн-брифінгу для ЗМІ після зустрічей у Лондоні 8 грудня.

Зеленського запитали, чи прийнятним був би варіант для України та Європи, якщо США дистанціюються від переговорного процесу щодо російсько-української війни, але продовжать продавати американську зброю через ініціативу НАТО PURL.

"Я вважаю, не влаштовує – треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжили допомагати, продовжили підтримувати, продовжили тиск на Росію. І для нас важливі гарантії безпеки – я сьогодні про це вже говорив", – відповів президент.

Перед цим Зеленський акцентував, що найсильніші гарантії безпеки, які Україна може отримати – це, на його думку, гарантії США, які будуть юридично зобов’язуючими.

Він продовжив, що програма RURL є і буде дуже важливою, оскільки дає можливість Україні купувати зброю, якої немає у європейських держав.

"І тому ми повинні це продовжувати у будь-якому випадку. Я думаю, що союзні Штати будуть відкрити для цієї програми. Вони заробляють гроші. Це підходить їхній сучасній політиці – що вони підтримують Україну не безкоштовно, але підтримують. PURL працює, ми купуємо передусім ППО", – сказав Зеленський.

Також президент розкрив, що європейські гарантії безпеки для України фактично готові.

Крім того, Зеленський розповів, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок.

Перед цим Зеленський повідомив деталі його зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні, що відбулася вдень 8 грудня.

З Лондона президент України вирушив до Брюсселя, де сьогодні ж має зустрітися з генсеком НАТО і керівництвом ЄС.