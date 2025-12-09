Президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать, является ли вопрос потенциального членства Украины в НАТО одним из тех, по которым Украина и США имеют разногласия в рамках "мирного плана", и подчеркнул, что сейчас ключевое – американские гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом он сказал в ответ на вопрос "Европейской правды" во время онлайн-брифинга для СМИ 9 декабря по дороге из Италии.

Зеленского спросили, является ли вопрос отношений Украины и НАТО одним из тех, по которым есть разногласия между Украиной и США в рамках мирного плана, и есть ли сигналы, что РФ готова согласиться на формулировки, которые приемлемы для Украины.

"Для Украины очень важны гарантии безопасности. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки пока, к сожалению, не готовы видеть Украину в НАТО. Это не какие-то там игры – мне кажется, что это открытая информация. Но это вопрос, безусловно, будущего. На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности", – ответил президент.

Он продолжил, что со стороны европейских партнеров это меры в рамках "коалиции решительных", где украинской стороне уже в целом понятны детали.

"Но для нас очень важно, очень важно – это двусторонние гарантии безопасности Украины и США. Они формулируют в 20-пунктовом плане это как Article 5 mirror, то есть то же, что статья 5, то, что есть в НАТО. Мы хотим разбираться подробно по этому вопросу", – сказал Зеленский.

"В ближайшие дни, недели – я думаю, все-таки дни – мы будем понимать детали этих гарантий безопасности. И, безусловно, они идут вместе с другими вопросами окончания войны. Нельзя просто закончить, не понимая, какие будут гарантии безопасности", – подчеркнул он.

Также Зеленский сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовится три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Напомним, ранее президент Украины акцентировал, что американское оружие для Украины в рамках инициативы НАТО PURL не заменит гарантий безопасности от США.