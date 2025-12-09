Зеленський розповів про три документи, які готують у межах мирних перемовин

Президент Володимир Зеленський сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами.

Зеленський сказав, що перший документ, над яким працюють у межах переговорів, – це "рамковий документ з 20 пунктів".

"Він постійно змінюється, і це нормальна, жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу", – додав він.

Другий документ, за словами Зеленського, – це гарантії безпеки.

"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього діалогу з американськими (колегами. – Ред.) і все це треба об'єднати в принципі з засадами Coalition of the Willing ("коаліції рішучих". – Ред.)", – додав глава держави.

За словами Зеленського, третій документ стосується відновлення України.

"Хтось каже, що це економічний розвиток України… Безумовно, це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню. Над цим документом ми також працюємо", – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час зустрічі також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".