В ЄС привітали затвердження членів нової наглядової ради "Енергоатому" після справи "Мідас"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала затвердження чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє "Європейська правда".

31 грудня прем’єрка Юлія Свириденко повідомила у соцмережах, що номінаційний комітет, до складу якого входять представники уряду та незалежні спостерігачі, затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

"Дуже раді, що у наглядовій раді з'явилися нові незалежні члени. З нетерпінням чекаємо на остаточне формування складу ради в січні", – прокоментувала у Facebook глава представництва ЄС у Києві Матернова.

Незалежними членами наглядової ради будуть міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміна Велші, фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі Лаура Гарбенчуте-Бакієне, інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі Патрік Фрагман та Бріс Буюон, юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління.

Свириденко додала, що відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Нагадаємо, 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Це відбулось після того, як 10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття корупційної схеми у "Енергоатомі" на близько $100 млн в рамках операції "Мідас".

Організатором схеми назвали бізнесмена, співвласника "Кварталу-95" та колишнього партнера президента Зеленського Тимура Міндіча.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.