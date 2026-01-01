В ЕС приветствовали утверждение членов нового наблюдательного совета "Энергоатома" после дела "Мидас"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала утверждение четырех независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК „Энергоатом".

Об этом сообщает "Европейская правда".

31 декабря премьер Юлия Свириденко сообщила в соцсетях, что номинационный комитет, в состав которого входят представители правительства и независимые наблюдатели, утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

"Очень рады, что в наблюдательном совете появились новые независимые члены. С нетерпением ждем окончательного формирования состава совета в январе", – прокомментировала в Facebook глава представительства ЕС в Киеве Матернова.

Независимыми членами наблюдательного совета будут международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румина Велши, специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре Лаура Гарбенчуте-Бакиена, инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли Патрик Фрагман и Брис Буюон, юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению.

Свириденко добавила, что отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.

Напомним, 11 ноября правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Это произошло после того, как 10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии коррупционной схемы в „Энергоатоме" на около $100 млн в рамках операции "Мидас".

Организатором схемы назвали бизнесмена, совладельца "Квартала-95" и бывшего партнера президента Зеленского Тимура Миндыча.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке Европейского Союза.