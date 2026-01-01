У новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама

У новорічну ніч в Амстердамі сталася масштабна пожежа, яка дуже сильно пошкодила історичну церкву Вонделькерк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Загоряння виникло близько 01:00 у вежі храму. За попередніми даними, постраждалих немає.

фото: ANP

Через сильний вітер палаючі частинки розносилися навколо, тому десятки житлових будинків у безпосередній близькості до церкви довелося евакуювати. Мешканців тимчасово знайшли прихисток в сусідній студії йоги.

фото: ANP

Рятувальники побоювалися обвалу будівлі, однак зранку служба безпеки повідомила, що загроза обвалення минула, а стіни церкви встояли.

Водночас вогонь станом на ранок ще не був повністю локалізований: близько 09:00 пожежники все ще фіксували окремі осередки займання.

Brand rond #Vondelkerk wordt door @BrandweerAA en korpsen uit de omgeving nog steeds bestreden. Wordt gesproken door hulpverleners over instortingsgevaar. pic.twitter.com/qTWzaMulVg – Mascha de Jong 🪼 (@maschadejong) January 1, 2026

Очікується, що евакуйовані мешканці зможуть повернутися до своїх домівок упродовж дня.

Причина пожежі наразі невідома. Серед місцевих жителів поширюються чутки, що у вежу потрапили феєрверки, але пожежна служба не може цього підтвердити.

Пожежа зібрала багато глядачів, що часом ускладнювало роботу екстрених служб.

Храм до пожежі фото з відкритих джерел

Будівлю церкви, спроєктовану наприкінці XIX століття, до 1977 року використовували як католицький храм. Нині вона має статус національної пам’ятки та слугувала місцем для проведення спеціальних заходів, а також недільних богослужінь громади Liberty Church.

