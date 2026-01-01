У новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама
Четвер, 1 січня 2026, 11:32
У новорічну ніч в Амстердамі сталася масштабна пожежа, яка дуже сильно пошкодила історичну церкву Вонделькерк.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.
Загоряння виникло близько 01:00 у вежі храму. За попередніми даними, постраждалих немає.
Через сильний вітер палаючі частинки розносилися навколо, тому десятки житлових будинків у безпосередній близькості до церкви довелося евакуювати. Мешканців тимчасово знайшли прихисток в сусідній студії йоги.
Рятувальники побоювалися обвалу будівлі, однак зранку служба безпеки повідомила, що загроза обвалення минула, а стіни церкви встояли.
Водночас вогонь станом на ранок ще не був повністю локалізований: близько 09:00 пожежники все ще фіксували окремі осередки займання.
Brand rond #Vondelkerk wordt door @BrandweerAA en korpsen uit de omgeving nog steeds bestreden. Wordt gesproken door hulpverleners over instortingsgevaar. pic.twitter.com/qTWzaMulVg– Mascha de Jong 🪼 (@maschadejong) January 1, 2026
Очікується, що евакуйовані мешканці зможуть повернутися до своїх домівок упродовж дня.
Причина пожежі наразі невідома. Серед місцевих жителів поширюються чутки, що у вежу потрапили феєрверки, але пожежна служба не може цього підтвердити.
Пожежа зібрала багато глядачів, що часом ускладнювало роботу екстрених служб.
Будівлю церкви, спроєктовану наприкінці XIX століття, до 1977 року використовували як католицький храм. Нині вона має статус національної пам’ятки та слугувала місцем для проведення спеціальних заходів, а також недільних богослужінь громади Liberty Church.
