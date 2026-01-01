Вибух на гірськолижному курорті у Швейцарії: загинули 10 осіб, ще 10 постраждали

Поліція підтвердила, що внаслідок вибуху в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули 10 осіб.

Відповідні дані поліції наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За даними правоохоронців, окрім 10 загиблих, ще 10 осіб отримали поранення внаслідок вибуху.

Поліція також підтвердила, що інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, вибух і подальша пожежа сталися під час святкування Нового року в барі Le Constellation. За наявними даними, вибух стався о 1:30 за місцевим часом.

Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале. Він розташований в самому серці Швейцарських Альп, приблизно в двох годинах їзди від столиці Швейцарії Берна.

Повідомляли також, що у Туреччині 11 осіб засудили до довічного ув'язнення за пожежу на гірськолижному курорті, внаслідок якої в січні загинули понад 70 людей.