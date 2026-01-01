В новогоднюю ночь пожар уничтожил историческую церковь в центре Амстердама

В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел масштабный пожар, который почти полностью уничтожил историческую церковь Вонделькерк.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Возгорание возникло около 01:00 в башне храма. По предварительным данным, пострадавших нет.

фото: ANP

Из-за сильного ветра горящие частицы разносились вокруг, поэтому десятки жилых домов в непосредственной близости от церкви пришлось эвакуировать. Жители временно нашли убежище в соседней студии йоги.

фото: ANP

Спасатели опасались обрушения здания, однако утром служба безопасности сообщила, что угроза обрушения миновала, а стены церкви устояли.

В то же время, по состоянию на утро, огонь еще не был полностью локализован: около 09:00 пожарные все еще фиксировали отдельные очаги возгорания.

Brand rond #Vondelkerk wordt door @BrandweerAA en korpsen uit de omgeving nog steeds bestreden. Wordt gesproken door hulpverleners over instortingsgevaar. pic.twitter.com/qTWzaMulVg – Mascha de Jong 🪼 (@maschadejong) January 1, 2026

Ожидается, что эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома в течение дня.

Причина пожара пока неизвестна. Среди местных жителей распространяются слухи, что в башню попали фейерверки, но пожарная служба не может этого подтвердить.

Пожар собрал много зрителей, что порой затрудняло работу экстренных служб.

Храм до пожара фото из открытых источников

Здание церкви, спроектированное в конце XIX века, до 1977 года использовалось как католический храм. Сейчас оно имеет статус национального памятника и служило местом для проведения специальных мероприятий, а также воскресных богослужений общины Liberty Church.

