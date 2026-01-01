Фінляндія виявила підсанкційний вантаж на затриманому судні

Фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg, затриманого за підозрою в пошкодженні підводного кабелю зв’язку між Гельсінкі та Таллінном, були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як відомо, судно Fitburg було взяте під контроль фінськими органами в середу, 31 грудня, після виявлення пошкодження комунікаційного кабелю компанії Elisa.

За даними фінської митниці, розслідування встановило наявність у вантажі судна підсанкційних сталевих виробів. Ввечері 31 грудня в порту працювали озброєні представники влади, які вивантажували предмети з корабля. Доступ до порту був тимчасово обмежений.

Як зазначається, під час огляду судна правоохоронці обстежили капітанський місток і вилучили великий предмет. Також на кормі корабля було помічено іржавий якір, який, за попередніми даними, міг спричинити пошкодження кабелю зв’язку.

Розслідування перебуває на початковій стадії. Поліція поки не коментує можливий зв’язок інциденту з діями інших держав.

Також у попередні дні зазнали пошкоджень ще три кабелі – то ж в цілому п’ять підводних кабелів, що йдуть з Естонії, зіткнулись з перебоями в роботі.

Європейська комісія уважно стежить за інцидентом, написала у соцмережі X комісар ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.