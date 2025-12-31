В Естонії повідомили про пошкодження 5 підводних комунікаційних кабелів

Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії повідомило, що за останні дні сталися збої на чотирьох підводних кабелях, що сполучають Естонію, та на одному кабелі, який з'єднує острів Гіюмаа з материком.

Про це йдеться у повідомленні міністерства 31 грудня, пише "Європейська правда".

Зокрема, несправності були виявлені на кабелі між Естонією та Швецією, що належить CITIC (з 28 грудня), на кабелі Telia між повітом Ляенемаа та островом Гіюмаа, а також на кабелі Arelion між Гіюмаа та Швецією у двох місцях (з 30 грудня).

Крім того, станом на сьогоднішній ранок пошкоджено один кабель Arelion та один кабель Elisa між Естонією та Фінляндією.

Раніше було відомо лише про пошкодження одного кабелю між Естонією та Фінляндією.

"У ранніх випадках причиною несправностей, імовірно, стали штормові погодні умови. Причини пошкодження двох кабелів між Естонією та Фінляндією, що сталися сьогодні вранці, наразі з'ясовуються", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія Elisa виявила пошкодження кабелю зв'язку між Естонією та Фінляндією в естонській виключній економічній зоні близько 5-ї години ранку.

У зв’язку з цим Прикордонна служба Фінляндії затримала судно. Поліція Фінляндії розпочала кримінальне провадження для розслідування інциденту, перевірки причетності судна до пошкоджень та проведення процесуальних дій. На момент затримання якірний ланцюг судна був опущений у воду.

Власники кабелів наразі планують ремонтні роботи, під час яких також будуть встановлені точні причини всіх несправностей.

За словами міністерки юстиції та цифрових справ Лііси Пакости, зовнішні інтернет-з'єднання Естонії мають багаторазове дублювання: у разі розриву підводного кабелю можна використовувати інші морські кабелі або сухопутні лінії, що проходять через Латвію.

"Ця система забезпечує стійкість нашого транскордонного інтернет-зв'язку та інформаційних систем у будь-якій ситуації", – заявила Пакоста.

Міністерство юстиції та цифрових справ підтверджує, що з'єднання Естонії залишаються зарезервованими через інші морські та сухопутні кабелі, що гарантує безперебійність усіх послуг. Компанія Elisa повідомила про обмеження в окремих послугах оренди кабелів і підтримує прямий зв'язок із клієнтами, яких це торкнулося.

Органи влади Естонії та Фінляндії тісно співпрацюють та активно обмінюються інформацією.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.