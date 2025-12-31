У Фінляндії через пошкоджений кабель затримали судно, що пливло з Росії

У середу фінська поліція затримала судно, що пливло з Росії, за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила 31 грудня про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. У зв'язку з цим інцидентом запідозрили судно, що перебувало у цьому районі.

Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, повідомила фінська прикордонна служба на пресконференції в Гельсінкі.

"Наразі в нас є підозри у тяжкому руйнуванні телекомунікацій, а також у тяжкій диверсії та спробі тяжкої диверсії", – заявив журналістам начальник поліції Гельсінкі Ярі Ліукку.

За словами слідчих, 14 членів екіпажу судна є вихідцями з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і всі вони були затримані фінськими правоохоронцями. Судно плавало під прапором Сент-Вінсента і Гренадин.

Власником судна є Fitburg Shipping Company Ltd, а менеджером – Albros Shipping and Trading Ltd.

Міністерство юстиції та цифровізації Естонії повідомило, що в середу також стався збій у роботі другого телекомунікаційного кабелю шведської компанії Arelion, що з'єднує країну з Фінляндією. Невідомо, чи цей кабель пролягав паралельно до кабелю Elisa.

Також у попередні дні зазнали пошкоджень ще три кабелі – то ж в цілому п’ять підводних кабелів, що йдуть з Естонії, зіткнулись з перебоями в роботі.

Європейська комісія уважно стежить за інцидентом, написала у соцмережі X комісар ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.