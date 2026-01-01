Міністр оборони Словаччини: Україна ніколи не буде в НАТО

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк стверджує, що спільною обороною має займатися НАТО, а не ЄС, а також наполягає, що Україна ніколи не буде в НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю TASR, передає "Європейська правда" з посиланням на Teraz.

Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону, вважає Каліняк. Командувати нею має Північноатлантичний альянс, оскільки два командування не можуть забезпечити оборону.

Глава відомства вважає можливе створення спільної європейської армії важливим елементом федералізації. "Або ми в НАТО і тоді вона нам не потрібна, або ми в Європі", – зазначив він.

Крім того, міністр повторив, що Україна ніколи не буде в НАТО. На його думку, вона також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу. Група держав, що допомагає Україні, так звана коаліція рішучих, на його думку, нічого не зробила.

"Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", – заявив Каліняк. Він додав, що Україна мала шанс закінчити війну в 2022 році.

Нагадаємо, українці досі вважають членство в НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки України, але їх частка за рік знизилася з 55% до 38%.

Інше дослідження показало, що готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США привела до зростання довіри до Європейського Союзу, водночас довіра до НАТО серед українців помітно впала.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.