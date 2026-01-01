Министр обороны Словакии Роберт Калиняк утверждает, что общей обороной должна заниматься НАТО, а не ЕС, а также настаивает, что Украина никогда не будет в НАТО.

Об этом он заявил в интервью TASR, передает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.

Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону, считает Калиняк. Командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону.

Глава ведомства считает возможное создание совместной европейской армии важным элементом федерализации. "Или мы в НАТО и тогда она нам не нужна, или мы в Европе", – отметил он.

Кроме того, министр повторил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, она также будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз. Группа государств, помогающая Украине, так называемая коалиция решительных, по его мнению, ничего не сделала.

"Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет", – заявил Калиняк. Он добавил, что Украина имела шанс закончить войну в 2022 году.

Напомним, украинцы до сих пор считают членство в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины, но их доля за год снизилась с 55% до 38%.

Другое исследование показало, что готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины даже несмотря на "разворот" США привела к росту доверия к Европейскому Союзу, в то же время доверие к НАТО среди украинцев заметно упало.

